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05.12.2017 19:10 Туляк, сдававший квартиру с неисправной колонкой, получил реальный срок Вести-Тула





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Как сообщил государственный обвинитель Сергей Лубков, «назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму полтора миллиона рублей. Изначально запрашивали наказание в виде пяти лет лишения свободы, но приговором остались довольны, так как мужчина понёс справедливое наказание».



В Туле суд огласил приговор хозяину квартиры, который дважды сдавал жильё с неисправной колонкой и отравил жильцов. Первое отравление угарным газом на улице Немцова в областном центре произошло в 2012 году, тогда гибели людей чудом удалось избежать. В прошлом году повторный инцидент в этой же квартире унес жизнь молодой мамы и отправил ее маленького ребенка в больницу. Хозяин, которого абсолютно не волновали жизнь и здоровье его квартирантов, получил реальный срок.Как сообщил государственный обвинитель Сергей Лубков, «назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму полтора миллиона рублей. Изначально запрашивали наказание в виде пяти лет лишения свободы, но приговором остались довольны, так как мужчина понёс справедливое наказание».





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