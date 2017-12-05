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05.12.2017 18:50 В Туле открыт памятник капитану эскадрильи авиагруппы «Нормандия-Неман» Вести-Тула





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«В великой, страшной войне этот француз воевал на стороне Советского Союза, против фашизма. Чтобы помнить свою историю, нужно помнить и о сыновьях и дочерях других народов, которые воевали на стороне добра», - считает автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.



Памятник французскому летчику Марселю Альберу открылся сегодня в Туле. Бюст установлен у входа в региональный Центр военно-патриотического воспитания. Автор памятника - московский скульптор Елена Черапкина. Марсель Альбер - герой Советского Союза, капитан эскадрильи авиагруппы «Нормандия-Неман». Авиаполк в годы войны базировался на тульской земле. Это уже четвертый памятник знаменитому лётчику в России.«В великой, страшной войне этот француз воевал на стороне Советского Союза, против фашизма. Чтобы помнить свою историю, нужно помнить и о сыновьях и дочерях других народов, которые воевали на стороне добра», - считает автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.





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