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НОВОСТИ | Общество



05.12.2017 18:36 В Центральном парке Тулы легли цветы к монументу «Бессмертный полк»
Вести-Тула

В Центральном парке Тулы легли цветы к монументу «Бессмертный полк»

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Сегодня День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Тульская область дала родине более трёхсот Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. 76 лет назад Тула стала не только настоящим щитом, прикрывшим Москву, но и не позволила немецко-фашистским захватчикам взять город. В честь памятной даты в Центральном парке Тулы прошел митинг и возложение цветов к монументу «Бессмертный полк».

Как рассказал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв, «пригласили наших маленьких туляков, чтобы они помнили о тех исторических событиях, происходивших в 1941 году. Парк – это ещё и свидетель войны, здесь проходила оборона Тулы. Ребята должны приходить сюда не только за развлечениями, но и сохранять память о предках, помнить, что Тула – город-герой, который за свою историю ни разу не был взят врагом».
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