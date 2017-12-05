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05.12.2017 18:03 В детсад посёлка Комсомольского добавили группу на 20 мест Вести-Тула





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В помещениях выполнен косметический ремонт, оборудованы санузлы, для детей закуплены мебель и игрушки. На данный момент в очереди в детские сады числятся около 2000 малышей от одного года до трёх лет. До конца 2017 года будет предоставлено 565 дополнительных мест. Средства выделены на условиях софинансирования из бюджетов области и города и составляют почти 42 миллиона рублей.



В детском саду в посёлке Комсомольский, который относится к Управлению образования администрации Тулы, сегодня открылась новая группа на 20 мест. Она действует в структурном подразделении Центра образования №26.В помещениях выполнен косметический ремонт, оборудованы санузлы, для детей закуплены мебель и игрушки. На данный момент в очереди в детские сады числятся около 2000 малышей от одного года до трёх лет. До конца 2017 года будет предоставлено 565 дополнительных мест. Средства выделены на условиях софинансирования из бюджетов области и города и составляют почти 42 миллиона рублей.

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