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05.12.2017 17:14 Для молодёжи устроили экскурсию по памятным местам обороны Тулы Татьяна Голубова





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«У нас масса достопримечательностей, которыми надо хвалиться, показывать, доносить до молодёжи, что и как было», - говорит директор молодёжного центра «Спектр» Маргарита Иванова.



Какие постройки города возведены руками пленных немцев, какую роль в сражении сыграли воюющие женщины, и что именно решило исход борьбы. Ответы на эти, казалось бы, сложные вопросы зачастую буквально перед носом, как и имена героев, которых так важно знать и помнить.



Возложение к памятнику на площади Победы, прогулка по Московскому вокзалу и в конце экскурсии остается переступить порог своеобразной машины времени – военно-исторический парк «Рубеж обороны». Место, где и в землянку гостеприимно пригласят, у костра согреют, чаем из самовара напоят, и стрелять научат, конечно.



Здесь полностью воссоздан партизанский быт, ведь сохранить память о подвигах поколения победителей и воспитать в детях любовь к своему Отечеству - сегодня наш долг.



От улицы Советской и до самого «Рубежа обороны» - сложным и длинным путем, от того еще более интересным. Подобная интерактивная экскурсия, посвященная дням обороны Тулы, проходит в первый раз. В автобусе преимущественно молодёжь.«У нас масса достопримечательностей, которыми надо хвалиться, показывать, доносить до молодёжи, что и как было», - говорит директор молодёжного центра «Спектр» Маргарита Иванова.Какие постройки города возведены руками пленных немцев, какую роль в сражении сыграли воюющие женщины, и что именно решило исход борьбы. Ответы на эти, казалось бы, сложные вопросы зачастую буквально перед носом, как и имена героев, которых так важно знать и помнить.Возложение к памятнику на площади Победы, прогулка по Московскому вокзалу и в конце экскурсии остается переступить порог своеобразной машины времени – военно-исторический парк «Рубеж обороны». Место, где и в землянку гостеприимно пригласят, у костра согреют, чаем из самовара напоят, и стрелять научат, конечно.Здесь полностью воссоздан партизанский быт, ведь сохранить память о подвигах поколения победителей и воспитать в детях любовь к своему Отечеству - сегодня наш долг.





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