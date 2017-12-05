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НОВОСТИ | Общество



05.12.2017 16:41 В Тульской области пневмония «наступает на пятки» гриппу и ОРВИ
Вести-Тула

В Тульской области пневмония «наступает на пятки» гриппу и ОРВИ

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Вспышки внебольничной пневмонии зарегистрированы в трёх школах Тульской области - в Белёве, Болохове и 15-й школе Тулы. Пострадали около 50 детей. Поступают новые сообщения о заболевших. Возбудитель чаще всего - микоплазма. Болезнь протекает преимущественно в средней и легкой степени тяжести.

Большинство заболевших школьников не были привиты от гриппа. Также в Роспотребнадзоре отметили - родители поздно обратились за медицинской помощью. Как рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, «из всех детей, переболевших пневмониями в октябре-ноябре, две третьих к врачу обращались уже на стадии пневмонии. Только одну треть родители привели к доктору на стадии острого респираторного заболевания. Это неправильный подход».

Всего за этот год в регионе внебольничной пневмонией переболели 5600 человек, в основном, взрослое население. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи прогнозируют на канун Нового года или неделю после него. Впрочем, это предварительный прогноз. В минздраве заявили о готовности больниц к подъему заболеваемости.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «развёрнуто достаточное количество коек – 535, из которых 305 – детские. Есть возможность дополнительного развёртывания 1667 коек. Мы имеем абсолютный запас противовирусных, антибактериальных препаратов, средств симптоматической терапии».
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