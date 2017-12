НОВОСТИ | Общество







Итоговые соревнования прошли в формате фестиваля высоких технологий. Для гостей праздника был организован увлекательный интерактивный квест с розыгрышем памятных подарков от партнеров. Одним из этапов квеста было участие в гонках на радиоуправляемых моделях танков на стенде «Ростелекома».



В социальных сетях «Ростелеком» провёл конкурс на лучшую фотографию с большим макетом танка на стенде компании. Победителем стал Иван Титов, который выиграл ценный приз – портативный аккумулятор. Кроме того, «Ростелеком» учредил специальный приз для победителей чемпионата в дисциплине «World of Tanks» – очки виртуальной реальности. Их получила команда -SKP из Тульского государственного педагогического университета.



Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«По прогнозам исследовательской компании SuperData, мировая аудитория киберспортивных соревнований к 2019 г. достигнет 303 млн человек. Большинство участников и зрителей таких соревнований – молодежь от 18 до 25 лет. И именно они остаются основными потребителями нашей услуги высокоскоростного доступа в интернет. Учитывая эти тенденции, мы активно развиваем игровые сервисы, благодаря чему абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома» получают преимущества в играх «World of Tanks» и «World of Warships».



Иван Старцев, председатель Тульского отделения Федерации компьютерного спорта:

«Такое масштабное событие игровой индустрии проходит в Туле впервые. Огромное спасибо «Ростелекому» за поддержку Чемпионата. Качество и скорость предоставленного им доступа в интернет позволила провести соревнования на высоком уровне. Благодаря «Ростелекому», мы смогли обеспечить онлайн-трансляцию соревнований без сбоев и очень высокого качества, что, без сомнения, оценили тысячи болельщиков».



Финальные битвы транслировались на больших экранах в сопровождении комментаторов. Гостей праздника ждали мини-турниры и битва роботов, игровые зоны Tekken 7 и Mortal Kombat X, зоны VR и программирования игр, и многое другое. Особенно зрелищным стал конкурс косплея – костюмов по мотивам видеоигр и комиксов.



