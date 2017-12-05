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НОВОСТИ | Общество



05.12.2017 17:35 «Ростелеком» собрал свыше трех тысяч зрителей на Первый студенческий Чемпионат по киберспорту в Туле
Вести-Тула

«Ростелеком» собрал свыше трех тысяч зрителей на Первый студенческий Чемпионат по киберспорту в Туле

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В минувшие выходные в Туле состоялся финал Первого студенческого открытого чемпионата по киберспорту TUC2017, организованного Тульским отделением Федерации компьютерного спорта РФ. Как генеральный партнёр мероприятия, «Ростелеком» предоставил призы, а также организовал зону WI-FI и высокоскоростной Интернет для участников и гостей финала. 2 и 3 декабря более трех тысяч зрителей в зале и 10-ти тысяч пользователей в сети следили за финальными битвами. Из 380 студентов из восьми тульских ВУЗов в финал прошли 30 участников, которые сразились в дисциплинах World of Tanks 3х3 (WoT), Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone.

Итоговые соревнования прошли в формате фестиваля высоких технологий. Для гостей праздника был организован увлекательный интерактивный квест с розыгрышем памятных подарков от партнеров. Одним из этапов квеста было участие в гонках на радиоуправляемых моделях танков на стенде «Ростелекома».

В социальных сетях «Ростелеком» провёл конкурс на лучшую фотографию с большим макетом танка на стенде компании. Победителем стал Иван Титов, который выиграл ценный приз – портативный аккумулятор. Кроме того, «Ростелеком» учредил специальный приз для победителей чемпионата в дисциплине «World of Tanks» – очки виртуальной реальности. Их получила команда -SKP из Тульского государственного педагогического университета.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«По прогнозам исследовательской компании SuperData, мировая аудитория киберспортивных соревнований к 2019 г. достигнет 303 млн человек. Большинство участников и зрителей таких соревнований – молодежь от 18 до 25 лет. И именно они остаются основными потребителями нашей услуги высокоскоростного доступа в интернет. Учитывая эти тенденции, мы активно развиваем игровые сервисы, благодаря чему абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома» получают преимущества в играх «World of Tanks» и «World of Warships».

Иван Старцев, председатель Тульского отделения Федерации компьютерного спорта:
«Такое масштабное событие игровой индустрии проходит в Туле впервые. Огромное спасибо «Ростелекому» за поддержку Чемпионата. Качество и скорость предоставленного им доступа в интернет позволила провести соревнования на высоком уровне. Благодаря «Ростелекому», мы смогли обеспечить онлайн-трансляцию соревнований без сбоев и очень высокого качества, что, без сомнения, оценили тысячи болельщиков».

Финальные битвы транслировались на больших экранах в сопровождении комментаторов. Гостей праздника ждали мини-турниры и битва роботов, игровые зоны Tekken 7 и Mortal Kombat X, зоны VR и программирования игр, и многое другое. Особенно зрелищным стал конкурс косплея – костюмов по мотивам видеоигр и комиксов.
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