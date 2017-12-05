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|05.12.2017 13:07 На конкурсе «Доброволец-2017» туляки завоевали второе место
|"Вести-Тула"
Тульские волонтеры завоевали второе место на Всероссийском конкурсе «Доброволец-2017». Церемония награждения состоялась накануне в Москве.
Корпус «Волонтер 71» является центром по подготовке волонтеров для городских и областных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, ведет активную деятельность, посещает детские центры, дома престарелых.
Помимо этого «Волонтер 71» является официальным партнером фестивалей «Улыбнись, Россия!», «Tolstoy.Weekend», «Автострада» и международного фестиваля-конкурса «Итальянские вечера в России».
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