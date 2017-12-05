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05.12.2017 13:02 Тульские каратисты завоевали 7 медалей в Минске Александр Конов





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Обладателями Кубка Мира стали Максим Шевченко в категории 14-15 лет, а также Кирилл Сорокоумов в категории 8-9 лет в абсолютном весе. В командных выступлениях по ката наши ребята взяли серебро.



Объединённый состав сборной России в возрастной категории 8-9 лет, взял серебро, уступив сборной Белоруси. В категории 6-7 лет Егор Никитин в упорной борьбе взял бронзу. В соревнованиях участвовали около 800 человек из России, Белоруси, Казахстана, Польши и Украины.





Девять спортсменов из нашего региона приняли участие в открытом Кубке Мира по каратэ, который проходил в Минске. В копилке сборной Тульской области - 7 медалей.Обладателями Кубка Мира стали Максим Шевченко в категории 14-15 лет, а также Кирилл Сорокоумов в категории 8-9 лет в абсолютном весе. В командных выступлениях по ката наши ребята взяли серебро.Объединённый состав сборной России в возрастной категории 8-9 лет, взял серебро, уступив сборной Белоруси. В категории 6-7 лет Егор Никитин в упорной борьбе взял бронзу. В соревнованиях участвовали около 800 человек из России, Белоруси, Казахстана, Польши и Украины.

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