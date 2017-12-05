|
|
|
|05.12.2017 12:53 В Туле откроют памятник французскому летчику
|"Вести-Тула"
Сегодня в Туле на территории Регионального центра подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания состоится открытие памятника Марселю Оливье Альберу.
Французский летчик, Герой Советского Союза, был капитаном эскадрильи авиаполка «Нормандия-Неман», который с декабря 43-го года по май 44-го базировался на Тульской земле. Торжественная церемония открытия памятника приурочена к 100-летию летчика. Она начнется в 15 часов - с участием юнармейцев, кадетов, студентов, поисковиков.
|
|