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05.12.2017 12:48 Тульские добровольцы получат заслуженные награды "Вести-Тула"





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В нашем регионе действуют более 40 волонтерских объединений, участники которых активно помогают решать социально значимые вопросы, организовывать массовые мероприятия, сохранять наше историческое и культурное наследие.



Сорок пять наших земляков внесли свою лепту в успешное проведение 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И сегодня в 17 часов в Ликерке Лофт состоится награждение волонтеров этого форума.







Сегодня в России впервые отмечается День добровольца (волонтера) - праздник неравнодушных людей, готовых бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается.В нашем регионе действуют более 40 волонтерских объединений, участники которых активно помогают решать социально значимые вопросы, организовывать массовые мероприятия, сохранять наше историческое и культурное наследие.Сорок пять наших земляков внесли свою лепту в успешное проведение 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И сегодня в 17 часов в Ликерке Лофт состоится награждение волонтеров этого форума.

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