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05.12.2017 12:38 Мастер из Китая делится секретами ушу с туляками "Вести-Тула"





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«Основная цель шаолиньского ушу, помимо кулачной практики, это укрепление внутренней энергии человека, его духа. Это в том числе помогает улучшить настроение, здоровье, гибкость тела и долголетие



В прошедшую субботу мастер уже провел в Туле открытый семинар, на который собралось немало заинтересованных людей, а накануне стартовали дни шаолиньского ушу в нашем городе. Уже шестого декабря мастер собирается отбыть в Ростов.

Премудрости шаолиньского ушу от носителя уникальных знаний и традиций. В Тулу, поделиться своими секретами, прибыл мастер Ши Синцзюнь. Более 30 лет он посвятил изучению шаолиньского ушу, долгие годы жил в монастыре. Ныне решил посвятить себя обучению людей, которым интересна техника и внутренняя работа над собой.«Основная цель шаолиньского ушу, помимо кулачной практики, это укрепление внутренней энергии человека, его духа. Это в том числе помогает улучшить настроение, здоровье, гибкость тела и долголетиеВ прошедшую субботу мастер уже провел в Туле открытый семинар, на который собралось немало заинтересованных людей, а накануне стартовали дни шаолиньского ушу в нашем городе. Уже шестого декабря мастер собирается отбыть в Ростов.











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