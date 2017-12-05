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НОВОСТИ | Общество



05.12.2017 12:38 Мастер из Китая делится секретами ушу с туляками
"Вести-Тула"



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Премудрости шаолиньского ушу от носителя уникальных знаний и традиций. В Тулу, поделиться своими секретами, прибыл мастер Ши Синцзюнь. Более 30 лет он посвятил изучению шаолиньского ушу, долгие годы жил в монастыре. Ныне решил посвятить себя обучению людей, которым интересна техника и внутренняя работа над собой.

«Основная цель шаолиньского ушу, помимо кулачной практики, это укрепление внутренней энергии человека, его духа. Это в том числе помогает улучшить настроение, здоровье, гибкость тела и долголетие

В прошедшую субботу мастер уже провел в Туле открытый семинар, на который собралось немало заинтересованных людей, а накануне стартовали дни шаолиньского ушу в нашем городе. Уже шестого декабря мастер собирается отбыть в Ростов.
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