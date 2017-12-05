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05.12.2017 12:09 Учащиеся школы в Шамотном вынуждены были искать «приют» Алина Фурсенко





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Аварийное обрушение потолка на первом этаже на прошлой неделе стало последней каплей. Благо дело было не на перемене, ребята находились в кабинетах, однако, подрядчик, работая на объекте во время учебного процесса, явно нарушал правила. «Ремонтные работы уже начались, и стало захлестывать, заливать, поэтому так у нас получилось. Штукатурка осыпалась, мы сообщили в омитет по образованию, выехала комиссия. Было решено не рисковать», - рассказывает заведующая хозяйством центра образования №11 города Новомосковска Татьяна Галенко.



Третий учебный день в тесноте да не в обиде. В школе №5, которая в 10 минутах езды от Шамотного было 330 учеников, теперь на 80 больше. Чтобы принять новичков, вместе с их учителями, пришлось скорректировать систему обучения.



Тем не менее, некоторые родители забили тревогу, уверившись, что школу закрывают намеренно. И насовсем. Как рассказала председатель комитета по образованию администрации МО Новомосковск Ирина Ларина, «…тут, если посчитать, работ выполнено на 2,5 миллиона на сегодняшний день. Замена пластиковых окон в кабинете, ремонт стен, потолок, пути эвакуации. Поэтому вопрос о закрытии образовательной организации не стоит».



А вот к очередному недобросовестному подрядчику, который должен был закончить ремонт 4 ноября, то есть месяц, назад, претензии есть. «Естественно штрафные санкции, претензии выставим. Удержим неустойку за счет банковского обеспечения. Сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы до конца этого года школьники вернулись в свое образовательное учреждение», - говорит глава МО город Новомосковск Вадим Жерздев.



К слову, в этом декабре ученики и учителя должны была отметить кроме Нового года еще и 80-летний юбилей школы. Но пока декорации не сменились, планов никто не строит.

Внеплановый, почти бонусный ремонт в школе поселка Шамотного начался еще в сентябре. Подрядчик вышел на объект и устроил «перекур». Хмурое декабрьское небо проглядывает черед потолок лаборантской, впрочем, эти дыры в потолке – плановые, в рамках ремонта, а вот этой обвалившейся штукатурки можно было и избежать, если бы подрядчик не затянул со сроками и не раскрыл крышу во время дождя. Кстати, школа находится на улице Аварийной, не иначе, ирония судьбы.Аварийное обрушение потолка на первом этаже на прошлой неделе стало последней каплей. Благо дело было не на перемене, ребята находились в кабинетах, однако, подрядчик, работая на объекте во время учебного процесса, явно нарушал правила. «Ремонтные работы уже начались, и стало захлестывать, заливать, поэтому так у нас получилось. Штукатурка осыпалась, мы сообщили в омитет по образованию, выехала комиссия. Было решено не рисковать», - рассказывает заведующая хозяйством центра образования №11 города Новомосковска Татьяна Галенко.Третий учебный день в тесноте да не в обиде. В школе №5, которая в 10 минутах езды от Шамотного было 330 учеников, теперь на 80 больше. Чтобы принять новичков, вместе с их учителями, пришлось скорректировать систему обучения.Тем не менее, некоторые родители забили тревогу, уверившись, что школу закрывают намеренно. И насовсем. Как рассказала председатель комитета по образованию администрации МО Новомосковск Ирина Ларина, «…тут, если посчитать, работ выполнено на 2,5 миллиона на сегодняшний день. Замена пластиковых окон в кабинете, ремонт стен, потолок, пути эвакуации. Поэтому вопрос о закрытии образовательной организации не стоит».А вот к очередному недобросовестному подрядчику, который должен был закончить ремонт 4 ноября, то есть месяц, назад, претензии есть. «Естественно штрафные санкции, претензии выставим. Удержим неустойку за счет банковского обеспечения. Сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы до конца этого года школьники вернулись в свое образовательное учреждение», - говорит глава МО город Новомосковск Вадим Жерздев.К слову, в этом декабре ученики и учителя должны была отметить кроме Нового года еще и 80-летний юбилей школы. Но пока декорации не сменились, планов никто не строит.









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