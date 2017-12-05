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05.12.2017 11:26 Жители деревни Ильинка обратились к губернатору с мольбой "Вести-Тула"





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Ответ пришлось держать главе администрации района Валерию Белошицкому. По его словам, «…этот подрядчик выполнял работы еще на четырех объектах в районе. В том числе один объект один объект был в программе «Народный бюджет».



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что дорогу надо было сделать до конца 2018 года. «Я ставлю вам на вид и объявляю замечание за слабую организационную работу. Вы обращение читали, которое ко мне пришло? Там крик и мольба о помощи», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь Валерию Белошицкому.

По программе модернизации и развитии автодорог на полотно до Ильинки был выделен 21 миллион рублей со сроком исполнения работ до 30 ноября. Но необходимые деньги так и не были освоены, ремонт застопорился, не успев начаться. Но беда не приходит одна. Из-за отсутствия обустроенных подъездных путей под угрозой и закрытие железнодорожного переезда. Такое уже случалось в 2011 году.Ответ пришлось держать главе администрации района Валерию Белошицкому. По его словам, «…этот подрядчик выполнял работы еще на четырех объектах в районе. В том числе один объект один объект был в программе «Народный бюджет».Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что дорогу надо было сделать до конца 2018 года. «Я ставлю вам на вид и объявляю замечание за слабую организационную работу. Вы обращение читали, которое ко мне пришло? Там крик и мольба о помощи», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь Валерию Белошицкому.









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