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05.12.2017 10:51 В Туле начнут эвакуировать припаркованые на вечную стоянку развалюхи Виталий Моторин





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Таких забытых, сломанных, гниющих и брошенных машин в городе оружейников если не сотни, то уж точно не один десяток. Они занимают дворы, обочины дорог, парковочные карманы. Теперь в тульской администрации, наконец, урегулировали порядок их эвакуации. Как рассказала начальник управления правовой работы и контроля администрации города Тулы Ирина Савостьянова, «…брошенные транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если они находятся в аварийном состоянии, являются местом несанкционированного складирования отходов, создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы».



Тридцати дней проведенных на одном месте, достаточно, чтобы машина с перечисленными выше признаками попала в поле зрения городских властей. После начинаются поиски владельца и в случае, если хозяина найти не удается - еще 30 дней его машина проведет на месте со специальным извещением на лобовом стекле. После этого по решению специальной комиссии машина может быть эвакуирована. «На сайте администрации Тулы будет размещена таблица, в которой будут указаны все транспортные средства, которые мы эвакуировали в рамках реализации этого положения», - говорит первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.



Когда машина, как например вот эта, стоит во дворе жилого дома, для ее эвакуации кроме всего прочего нужен протокол собрания жильцов. Времени, чтобы самостоятельно убрать мешающую всем развалюху у ее владельца достаточно. Да и утилизировать такие машины можно только по решению суда. Но а если кому-то очень нравится такое авто, то хранить милый сердцу автохлам придется на специализированной стоянке или в частном гараже.





Окно заклеено, разбито, спущены колеса, зеркало оторвано. Все признаки так называемого автохлама в данном случае налицо. Эта беленькая малолитражка, из двора на улице Макаренко не трогается с места уже как полгода. Она занимает парковочное место, которое всегда в дефиците, но хуже всего другое. «У него не закрыт бензобак. Он просто заткнут тряпкой. Его могут поджечь и он взорвется. Сотрудники ГИБДД связывались с владельцем, но он живет в другой области», - рассказывает житель дома № 7 по улице Макаренко.Таких забытых, сломанных, гниющих и брошенных машин в городе оружейников если не сотни, то уж точно не один десяток. Они занимают дворы, обочины дорог, парковочные карманы. Теперь в тульской администрации, наконец, урегулировали порядок их эвакуации. Как рассказала начальник управления правовой работы и контроля администрации города Тулы Ирина Савостьянова, «…брошенные транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если они находятся в аварийном состоянии, являются местом несанкционированного складирования отходов, создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы».Тридцати дней проведенных на одном месте, достаточно, чтобы машина с перечисленными выше признаками попала в поле зрения городских властей. После начинаются поиски владельца и в случае, если хозяина найти не удается - еще 30 дней его машина проведет на месте со специальным извещением на лобовом стекле. После этого по решению специальной комиссии машина может быть эвакуирована. «На сайте администрации Тулы будет размещена таблица, в которой будут указаны все транспортные средства, которые мы эвакуировали в рамках реализации этого положения», - говорит первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.Когда машина, как например вот эта, стоит во дворе жилого дома, для ее эвакуации кроме всего прочего нужен протокол собрания жильцов. Времени, чтобы самостоятельно убрать мешающую всем развалюху у ее владельца достаточно. Да и утилизировать такие машины можно только по решению суда. Но а если кому-то очень нравится такое авто, то хранить милый сердцу автохлам придется на специализированной стоянке или в частном гараже.













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