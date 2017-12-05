Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



05.12.2017 10:51 В Туле начнут эвакуировать припаркованые на вечную стоянку развалюхи
Виталий Моторин



| фото |
Окно заклеено, разбито, спущены колеса, зеркало оторвано. Все признаки так называемого автохлама в данном случае налицо. Эта беленькая малолитражка, из двора на улице Макаренко не трогается с места уже как полгода. Она занимает парковочное место, которое всегда в дефиците, но хуже всего другое. «У него не закрыт бензобак. Он просто заткнут тряпкой. Его могут поджечь и он взорвется. Сотрудники ГИБДД связывались с владельцем, но он живет в другой области», - рассказывает житель дома № 7 по улице Макаренко.

Таких забытых, сломанных, гниющих и брошенных машин в городе оружейников если не сотни, то уж точно не один десяток. Они занимают дворы, обочины дорог, парковочные карманы. Теперь в тульской администрации, наконец, урегулировали порядок их эвакуации. Как рассказала начальник управления правовой работы и контроля администрации города Тулы Ирина Савостьянова, «…брошенные транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если они находятся в аварийном состоянии, являются местом несанкционированного складирования отходов, создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы».

Тридцати дней проведенных на одном месте, достаточно, чтобы машина с перечисленными выше признаками попала в поле зрения городских властей. После начинаются поиски владельца и в случае, если хозяина найти не удается - еще 30 дней его машина проведет на месте со специальным извещением на лобовом стекле. После этого по решению специальной комиссии машина может быть эвакуирована. «На сайте администрации Тулы будет размещена таблица, в которой будут указаны все транспортные средства, которые мы эвакуировали в рамках реализации этого положения», - говорит первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.

Когда машина, как например вот эта, стоит во дворе жилого дома, для ее эвакуации кроме всего прочего нужен протокол собрания жильцов. Времени, чтобы самостоятельно убрать мешающую всем развалюху у ее владельца достаточно. Да и утилизировать такие машины можно только по решению суда. Но а если кому-то очень нравится такое авто, то хранить милый сердцу автохлам придется на специализированной стоянке или в частном гараже.



















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.