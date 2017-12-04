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04.12.2017 19:03 Радиоведущие ГТРК «Тула» стали победителями регионального этапа фестиваля МЧС Вести-Тула





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В номинации «По зову сердца» были отмечены туляки Артём Сорокин и Иван Фёдоров, которые спасли женщину с ребенком со второго этажа горящего дома. «Прежде всего, хочется, чтобы люди помогали друг другу всегда, чтобы не проходили мимо, в случае если есть возможность помочь, хотя бы сделать для этого попытку. Тогда, я думаю, что наше общество и страна станут гораздо крепче и дружней», - заметил Артём Сорокин.



В номинации «Лучшая информационная программа на радио» награждены шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Тула» Игорь Игнатов и корреспондент Ирина Конышева.



В Туле состоялось награждение победителей регионального этапа Девятого фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». На торжественной церемонии в 22-х номинациях были награждены не только сотрудники службы спасения, но и представители средств массовой информации, а также граждане, которые проявили героизм и мужество в чрезвычайной ситуации.В номинации «По зову сердца» были отмечены туляки Артём Сорокин и Иван Фёдоров, которые спасли женщину с ребенком со второго этажа горящего дома. «Прежде всего, хочется, чтобы люди помогали друг другу всегда, чтобы не проходили мимо, в случае если есть возможность помочь, хотя бы сделать для этого попытку. Тогда, я думаю, что наше общество и страна станут гораздо крепче и дружней», - заметил Артём Сорокин.В номинации «Лучшая информационная программа на радио» награждены шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Тула» Игорь Игнатов и корреспондент Ирина Конышева.





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