НОВОСТИ | Происшествия







04.12.2017 18:15 Автоинспекторы разыскали водителя, испортившего тулякам предпраздничное настроение Вести-Тула





| фото |



В ходе проверки всех транспортных средств, соответствующих имеющимся данным, был обнаружен автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина незадолго до происшествия. Его водитель в беседе со стражами порядка не мог пояснить, где находился в указанное время, но прояснили ситуацию следы от ДТП на автомобиле. В итоге 27-летний мужчина во всем признался.



Установлено, что он ранее привлекался к ответственности за то, что покидал места ДТП, в том числе с пострадавшими. Сегодня было заседание суда по этому делу, но решение не было принято. Суд запросил справку о причинённом ущербе, и, скорее всего, от этого будет зависеть сумма административного штрафа.



Сотрудники ГИБДД установили личность подозреваемого, который скрылся с места ДТП после совершения наезда на светящуюся новогоднюю конструкцию на площади Ленина в Туле. При изучении обстоятельств полицейские выяснили, что наезд был совершён на красном «Мицубиси».В ходе проверки всех транспортных средств, соответствующих имеющимся данным, был обнаружен автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина незадолго до происшествия. Его водитель в беседе со стражами порядка не мог пояснить, где находился в указанное время, но прояснили ситуацию следы от ДТП на автомобиле. В итоге 27-летний мужчина во всем признался.Установлено, что он ранее привлекался к ответственности за то, что покидал места ДТП, в том числе с пострадавшими. Сегодня было заседание суда по этому делу, но решение не было принято. Суд запросил справку о причинённом ущербе, и, скорее всего, от этого будет зависеть сумма административного штрафа.

Читать @gtrktula

















