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04.12.2017 18:15 Автоинспекторы разыскали водителя, испортившего тулякам предпраздничное настроение
Вести-Тула

Автоинспекторы разыскали водителя, испортившего тулякам предпраздничное настроение

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Сотрудники ГИБДД установили личность подозреваемого, который скрылся с места ДТП после совершения наезда на светящуюся новогоднюю конструкцию на площади Ленина в Туле. При изучении обстоятельств полицейские выяснили, что наезд был совершён на красном «Мицубиси».

В ходе проверки всех транспортных средств, соответствующих имеющимся данным, был обнаружен автомобиль, двигавшийся по проспекту Ленина незадолго до происшествия. Его водитель в беседе со стражами порядка не мог пояснить, где находился в указанное время, но прояснили ситуацию следы от ДТП на автомобиле. В итоге 27-летний мужчина во всем признался.

Установлено, что он ранее привлекался к ответственности за то, что покидал места ДТП, в том числе с пострадавшими. Сегодня было заседание суда по этому делу, но решение не было принято. Суд запросил справку о причинённом ущербе, и, скорее всего, от этого будет зависеть сумма административного штрафа.











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