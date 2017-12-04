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НОВОСТИ | Общество



04.12.2017 16:57 Тульские гимнастки отлично выступили на соревнованиях на призы Елены Посевиной
Вести-Тула

Тульские гимнастки отлично выступили на соревнованиях на призы Елены Посевиной

| фото |
В Туле прошел финал всероссийских соревнований по художественной гимнастике на призы Елены Посевиной. В турнире участвовали 250 спортсменок из 14 регионов, среди которых Санкт-Петербург, Москва, Тула, Сургут, Нижний Новгород и другие города. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Посевина - наша землячка. Ее первый тренер Лидия Зайцева на этих соревнованиях – главный судья.

«Она тулячка, тренировалась в нашей школе до 12 лет, затем я ее отдала в Нижний Новгород. Она буквально через полгода попала в сборную России, там ее заметила Виннер и пригласила в Москву», - рассказала заслуженный тренер России Лидия Зайцева.

Победу в соревнованиях разделили три города: Тула, Москва и Санкт-Петербург. Причем гимнастки с малой родины Посевиной заняли первые места и по групповым упражнениям, и в личном первенстве. Таким образом, победу одержали тульская команда «Шарм» и учащаяся детско-юношеской спортивной школы «Триумф» Василина Титова.
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