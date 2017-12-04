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04.12.2017 16:30 В ТулГУ стартовала Неделя научного кино Вести-Тула





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До пятницы включительно все желающие смогут увидеть самые разноплановые документальные фильмы (например, «Жизнь с бактериями», «Ген высоты, или как пройти на Эверест»). Сегодня можно было посмотреть фильм «Москиты» - о том, как эти маленькие, но опасные существа подвергают миллиарды людей риску заражения смертельными инфекциями!



С сегодняшнего дня и по 8 декабря в Тульском государственном университете (в девятом учебном корпусе) пройдёт Неделя научного кино. ТулГУ становится площадкой проведения кинопоказов уже в третий раз.До пятницы включительно все желающие смогут увидеть самые разноплановые документальные фильмы (например, «Жизнь с бактериями», «Ген высоты, или как пройти на Эверест»). Сегодня можно было посмотреть фильм «Москиты» - о том, как эти маленькие, но опасные существа подвергают миллиарды людей риску заражения смертельными инфекциями!

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