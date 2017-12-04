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|04.12.2017 16:05 10 проектов Тульского региона поборются за статус национального события
|Вести-Тула
10 событий Тульского региона поборются за статус национального события. В конкурсе примут участие «День пряника», «Тульский заиграй», «Толстой Weekend», фестиваль «Былина», «Поле Куликово», «Двенадцать ключей», «Фестиваль крапивы», «Песни Бежина Луга», Епифанская ярмарка, «Фестиваль великих путешественников».
В этом году помимо экспертной оценки проектов запущено народное голосование. Проекты, получившие большее количество лайков, по результатам открытого голосования будут удостоены статуса «Национальное событие года». Голосование экспертного совета, в который войдут эксперты, представители власти, отраслевые ассоциации, турфирмы и представители СМИ продлится до 5 декабря.
Мероприятия, признанные национальными, получат активную информационную и PR-поддержку в рамках проекта EventsInrussia.com в течение всего года. На соискание статуса «Национальное событие 2017» в этом году было подано более 1200 проектов из 72 регионов страны.
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