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04.12.2017 16:05 10 проектов Тульского региона поборются за статус национального события Вести-Тула





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В этом году помимо экспертной оценки проектов запущено народное голосование. Проекты, получившие большее количество лайков, по результатам открытого голосования будут удостоены статуса «Национальное событие года». Голосование экспертного совета, в который войдут эксперты, представители власти, отраслевые ассоциации, турфирмы и представители СМИ продлится до 5 декабря.



Мероприятия, признанные национальными, получат активную информационную и PR-поддержку в рамках проекта EventsInrussia.com в течение всего года. На соискание статуса «Национальное событие 2017» в этом году было подано более 1200 проектов из 72 регионов страны.



10 событий Тульского региона поборются за статус национального события. В конкурсе примут участие «День пряника», «Тульский заиграй», «Толстой Weekend», фестиваль «Былина», «Поле Куликово», «Двенадцать ключей», «Фестиваль крапивы», «Песни Бежина Луга», Епифанская ярмарка, «Фестиваль великих путешественников».В этом году помимо экспертной оценки проектов запущено народное голосование. Проекты, получившие большее количество лайков, по результатам открытого голосования будут удостоены статуса «Национальное событие года». Голосование экспертного совета, в который войдут эксперты, представители власти, отраслевые ассоциации, турфирмы и представители СМИ продлится до 5 декабря.Мероприятия, признанные национальными, получат активную информационную и PR-поддержку в рамках проекта EventsInrussia.com в течение всего года. На соискание статуса «Национальное событие 2017» в этом году было подано более 1200 проектов из 72 регионов страны.

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