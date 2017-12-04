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04.12.2017 13:46 Тульской областной филармонии исполнилось 80 лет Елена Панова





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Зал Дворянского собрания считается третьим в России по акустике. После Москвы и Петербурга. Здесь звучали голоса великих теноров Козловского и Лемешева. Говорят, возможно, выступал с концертом и Федор Шаляпин. Но, скорее всего, это просто городская легенда. «Будучи в Орле, работа с концертами в Харькове, Курске, Белгороде, неужели он не заехал в Тулу? Оказывается, нет. В Туле Шаляпин не был», - говорит заслуженный артист России Геннадий Шеверев.



Всю историю Дворянского собрания не отражают даже мемориальные доски на его фасаде. Впрочем, своя летопись и у основного здания филармонии. Здесь появился первый в СССР джазовый ансамбль под руководством Анатолия Кролла. А сейчас работают 16 коллективов разных жанров и направлений.



«Наши коллективы сотрудничают со многими известными коллективами России. – Говорит директор Тульской областной филармонии Елена Руднева. – Так с нашим симфоническим оркестром выступают солисты Большого театра. Губернаторский духовой оркестр выступает с оркестром Министерства обороны России».



Каждый день в двух зданиях филармонии идут репетиции. Вот и сейчас фольклорный ансамбль «Услада» готовит постановку для детей к Новому году. И это будет что-то необыкновенное с русскими народными песнями и танцами.



Здесь как в музее. Только в качестве экспонатов: стены, колонны, потолок, люстры из чистой бронзы. По зданию Дворянского собрания даже водят экскурсии. Оно было построено в 30-ые годы 19-ого века. Эта лестница помнит шаги последнего русского императора, а в колонном зале выступали советские поэты Владимир Маяковский и Николай Асеев. Говорят, публика буквально гроздьями свешивалась с балконов.Зал Дворянского собрания считается третьим в России по акустике. После Москвы и Петербурга. Здесь звучали голоса великих теноров Козловского и Лемешева. Говорят, возможно, выступал с концертом и Федор Шаляпин. Но, скорее всего, это просто городская легенда. «Будучи в Орле, работа с концертами в Харькове, Курске, Белгороде, неужели он не заехал в Тулу? Оказывается, нет. В Туле Шаляпин не был», - говорит заслуженный артист России Геннадий Шеверев.Всю историю Дворянского собрания не отражают даже мемориальные доски на его фасаде. Впрочем, своя летопись и у основного здания филармонии. Здесь появился первый в СССР джазовый ансамбль под руководством Анатолия Кролла. А сейчас работают 16 коллективов разных жанров и направлений.«Наши коллективы сотрудничают со многими известными коллективами России. – Говорит директор Тульской областной филармонии Елена Руднева. – Так с нашим симфоническим оркестром выступают солисты Большого театра. Губернаторский духовой оркестр выступает с оркестром Министерства обороны России».Каждый день в двух зданиях филармонии идут репетиции. Вот и сейчас фольклорный ансамбль «Услада» готовит постановку для детей к Новому году. И это будет что-то необыкновенное с русскими народными песнями и танцами.











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