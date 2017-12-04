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НОВОСТИ | Общество



04.12.2017 13:18 Минздрав Тульской области ищет грамотных управленцев
Надежда Долгих



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Кадровый резерв, этот действенный инструмент по поиску управленческих кадров, теперь используют и в медицине. С 28 ноября по 29 декабря в Тульской области проходит прием резюме от претендентов на руководящие должности государственных медучреждений. Минздрав становится более открытым для поиска новых эффективных управленцев в отрасли.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…заявку на участие может подать любой специалист, который соответствует критериям отбора. Всю информацию может получить в открытом доступе на сайте министерства здравоохранения Тульской области».

Чтобы оказаться в резерве, необходимо соответствовать некоторым критериям. В первую очередь, требуется компетентность не только в вопросах клинической медицины, но и в аспектах менеджмента, экономики, юриспруденции и хозяйственной деятельности. Кроме того, претендент должен иметь стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет и быть в курсе развития отрасли в регионе. Есть и возрастные ограничения. Оценивать будущих главных врачей будет экспертная комиссия.

«В настоящий момент формируется рабочая группа, в состав которой помимо работников отдала кадров министерства здравоохранения, войдут эксперты. В том числе действующие главврачи из системы здравоохранения», - говорит заместитель начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Татьяна Харчевникова.

Сам механизм кадрового резерва – не нов. По инициативе президента, он используется для поиска управленческих кадров с 2008 года. Сейчас проект направлен именно на медицину. Воспользоваться моментом решил и заведующий отделением пульмонологии Тульской областной больницы. Общий стаж работы Арсена Басилая -15 лет, из них 7 - на руководящей должности. «Узнав о том, что проект обновляется, несет в себе какие-то новые перспективы для докторов, я и проявил к нему интерес. Решил, что стоит еще раз попробовать оказаться в резерве управленческих кадров системы здравоохранения».

Заявить о себе кандидаты могут, заполнив анкету на новом правительственном ресурсе – «Электронное резюме». Главные принципы проекта - наглядность и открытость – призваны сделать систему не только прозрачной, но и удобной.
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