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НОВОСТИ | Общество



04.12.2017 12:56 Тульские кадеты приняли участие в отборочной игре КВН
"Вести-Тула"



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За звание самых веселых и находчивых поборолись команды довузовских образовательных организаций Министерства обороны. В Тульской филармонии прошла четвертая отборочная игра КВН.

Среди участников были воспитанники Тульского, Московского, Тверского суворовских военных училищ, Московского военно-музыкального училища, Московского кадетского корпуса, а также Смоленского регионального отделения «Юнармии», которое выступало в КВН впервые.

Судило выступление конкурсантов звездное жюри. Оценить игру приехали телеведущая Арина Шарапова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, певец Алексей Хворостян, народный артист Артем Каминский. В Туле отборочная игра КВН проходит уже второй год.

Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева отметила, что «…очень здорово, что молодежь у нас такая активная, патриотически настроенная, веселая и находчивая. Чувство юмора помогает преодолевать испытания, сохранять присутствие духа, позитивный настрой в сложные моменты».
















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