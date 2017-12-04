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04.12.2017 12:56 Тульские кадеты приняли участие в отборочной игре КВН "Вести-Тула"





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Среди участников были воспитанники Тульского, Московского, Тверского суворовских военных училищ, Московского военно-музыкального училища, Московского кадетского корпуса, а также Смоленского регионального отделения «Юнармии», которое выступало в КВН впервые.



Судило выступление конкурсантов звездное жюри. Оценить игру приехали телеведущая Арина Шарапова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, певец Алексей Хворостян, народный артист Артем Каминский. В Туле отборочная игра КВН проходит уже второй год.



Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева отметила, что «…очень здорово, что молодежь у нас такая активная, патриотически настроенная, веселая и находчивая. Чувство юмора помогает преодолевать испытания, сохранять присутствие духа, позитивный настрой в сложные моменты».





За звание самых веселых и находчивых поборолись команды довузовских образовательных организаций Министерства обороны. В Тульской филармонии прошла четвертая отборочная игра КВН.Среди участников были воспитанники Тульского, Московского, Тверского суворовских военных училищ, Московского военно-музыкального училища, Московского кадетского корпуса, а также Смоленского регионального отделения «Юнармии», которое выступало в КВН впервые.Судило выступление конкурсантов звездное жюри. Оценить игру приехали телеведущая Арина Шарапова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, певец Алексей Хворостян, народный артист Артем Каминский. В Туле отборочная игра КВН проходит уже второй год.Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева отметила, что «…очень здорово, что молодежь у нас такая активная, патриотически настроенная, веселая и находчивая. Чувство юмора помогает преодолевать испытания, сохранять присутствие духа, позитивный настрой в сложные моменты».









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