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04.12.2017 17:55 Туляки признали «Ростелеком» лучшим брендом Вести-Тула





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В течение года, пока идёт голосование, жителей региона опрашивают корреспонденты на улицах, собираются их голоса на сайтах и через анкетирование. В этом году туляки выбирали любимые бренды в 16 номинациях, в числе которых «Интернет и телекоммуникации».



Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:

«Телекоммуникации способны изменять и улучшать жизнь людей, и именно к этому стремится «Ростелеком» в отношениях со всеми, кто соприкасается с нашей деятельностью. Высокая оценка качества наших услуг обязывает нас работать еще лучше. Мы продолжим развитие цифровых сервисов для создания комфортного и доступного жителям информационного пространства, и сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие туляков».



На церемонии награждения, которая состоялась 30 ноября, статуэтку и диплом победителя директору Тульского филиала ПАО «Ростелеком» вручил глава муниципального образования г.Тула Юрий Цкипури.



«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома» .



«Ростелеком» предлагает тулякам федеральную акцию «Год кино»: при подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года.



Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Синема» и другие.



Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки) или по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-0-800.



По итогам народного голосования премии «Тульский бренд 2017», отмечающей лучшие компании Тулы и области, «Ростелеком» победил в номинации «Интернет и телекоммуникации». Это знак народного признания и доверия туляков, выбирающих лучших производителей товаров и услуг. Премия «Тульский бренд» вручается уже четвертый год подряд.В течение года, пока идёт голосование, жителей региона опрашивают корреспонденты на улицах, собираются их голоса на сайтах и через анкетирование. В этом году туляки выбирали любимые бренды в 16 номинациях, в числе которых «Интернет и телекоммуникации».Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:«Телекоммуникации способны изменять и улучшать жизнь людей, и именно к этому стремится «Ростелеком» в отношениях со всеми, кто соприкасается с нашей деятельностью. Высокая оценка качества наших услуг обязывает нас работать еще лучше. Мы продолжим развитие цифровых сервисов для создания комфортного и доступного жителям информационного пространства, и сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие туляков».На церемонии награждения, которая состоялась 30 ноября, статуэтку и диплом победителя директору Тульского филиала ПАО «Ростелеком» вручил глава муниципального образования г.Тула Юрий Цкипури.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома» .«Ростелеком» предлагает тулякам федеральную акцию «Год кино»: при подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года.Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Синема» и другие.Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки) или по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-0-800.

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