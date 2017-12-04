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04.12.2017 12:39 Елочные базары заработают в Туле 20 декабря "Вести-Тула"





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Елочные базары, оформленные как всегда в едином стиле, начнут свою работу 20 декабря, а закончат в новогоднюю ночь. Привезут ели в оружейную столицу из питомников Калуги, Рязани и Перми.



«Хочу обратиться к гражданам и предпринимателям, планирующим продавать новогодние деревья вне мест, предусмотренных схемой. За несанкционированную торговлю штраф составляет до 5 тыс. рублей для физических лиц. Совместно с полицией будут организованы рейды по пресечению несанкционированной торговли», - говорит начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган.



Живая новогодняя елка в этом году будет стоить около 700 рублей за метр. То, как в Туле будет организована торговля этими главными атрибутами нового года, сегодня обсуждали на утреннем оперативном совещании в городской администрации.Елочные базары, оформленные как всегда в едином стиле, начнут свою работу 20 декабря, а закончат в новогоднюю ночь. Привезут ели в оружейную столицу из питомников Калуги, Рязани и Перми.«Хочу обратиться к гражданам и предпринимателям, планирующим продавать новогодние деревья вне мест, предусмотренных схемой. За несанкционированную торговлю штраф составляет до 5 тыс. рублей для физических лиц. Совместно с полицией будут организованы рейды по пресечению несанкционированной торговли», - говорит начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган.









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