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04.12.2017 11:58 В областном центре пройдут торжества по случаю 76-й годовщины обороны Тулы "Вести-Тула"





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В час дня от стен кремля можно отправиться на экскурсию по улицам Тулы, названным именами героев обороны оружейной столицы. Завершится она интерактивом в военно-историческом парке «Рубеж обороны», где экскурсанты (на этот раз для них существует возрастное ограничение: 18-30 лет) пройдут инструктаж по пользованию оружием, сделают пробные выстрелы, пообщаются с представителями байкерского клуба «Ночные волки». Финальной точкой станет чаепитие из самовара и костер.



Ленинская и Зареченская школы искусств cегодня в 15 часов приглашают на концерт «Музыка военных лет».







Тула отдает дань памяти событиям осени-зимы 1941-го года.- Повсеместно проходят мероприятия, посвященные 76-й годовщине героической обороны города.В час дня от стен кремля можно отправиться на экскурсию по улицам Тулы, названным именами героев обороны оружейной столицы. Завершится она интерактивом в военно-историческом парке «Рубеж обороны», где экскурсанты (на этот раз для них существует возрастное ограничение: 18-30 лет) пройдут инструктаж по пользованию оружием, сделают пробные выстрелы, пообщаются с представителями байкерского клуба «Ночные волки». Финальной точкой станет чаепитие из самовара и костер.Ленинская и Зареченская школы искусств cегодня в 15 часов приглашают на концерт «Музыка военных лет».

Читать @gtrktula

















