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04.12.2017 11:42 В Туле пройдет фестиваль «Все флаги в гости к нам» "Вести-Тула"





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В этом году гостями фестиваля станут Тульский государственный педагогический университет, несколько московских вузов, а также рязанский и липецкий университеты.



В программе фестиваля: выставка предметов культуры и быта разных стран, презентация землячеств, кухня народов мира, концерт, церемония награждения. Начало работы выставки в 15 часов. Начало концерта в 16.30.







Сегодня в Тульском государственном университете пройдёт 12-й Международный фестиваль иностранных и российских студентов «Все флаги в гости к нам», посвящённый 55-летию начала обучения иностранных граждан в нашем вузе.В этом году гостями фестиваля станут Тульский государственный педагогический университет, несколько московских вузов, а также рязанский и липецкий университеты.В программе фестиваля: выставка предметов культуры и быта разных стран, презентация землячеств, кухня народов мира, концерт, церемония награждения. Начало работы выставки в 15 часов. Начало концерта в 16.30.

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