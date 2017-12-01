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НОВОСТИ | Общество



01.12.2017 20:45 Китай возглавил рейтинг популярности новогоднего отдыха туляков
"Вести-Тула"



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Поездка в Китай на Новый год стала популярна у туляков. Именно эта страна сегодня лидирует среди заграничных туров. Прежде всего, прельщает стоимость. Так отдохнуть в Поднебесной вдвоем на зимних праздниках обойдется в пределах 70 тысяч. Когда в тот же Тайланд, Индию, ОАЭ ценник будет более 100 тысяч рублей.

Как уверяют турагенты, стоимость туров стабильна на протяжении последних трех лет, но на Новый год стоимость становится всегда вдвое дороже, чем обычно. Поэтому как альтернатива - отдых на российских курортах. Он дешевле.

«Наиболее популярное направление – Сочи. Причем не только горнолыжные курорты, но и гостиницы олимпийского парка. - Рассказывает руководитель туристической фирмы Наталия Одинцова. – Также популярны автобусные поездки в Великий Устюг, Санкт-Петербург и Казань».














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