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01.12.2017 20:25 В тульских кинотеатрах стартовал показ «Легенды о Коловрате» Татьяна Смирнова





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Фильм о подвиге, ставшем легендой, и герое, прослывшем первым богатырем на Руси - хоть и похож на сказку, но снимался как большая драма. Чувства, с которыми Евпатий Коловрат решился встать на защиту Рязани от, казалось, непобедимого тогда монгольского хана Батыя, заставляют зрителей по-настоящему сопереживать герою. Подвиг, сохранившийся в веках. Воин, ставший легендой. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Отвага Коловрата поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа.



Музыку к фильму написал культовый американский рок-музыкант, обладатель пяти платиновых дисков Серж Танкян. К тому же, мировым будет и прокат картины, основанной на русском эпосе: 80 стран уже купили права на показ.



Картина о славной странице отечественной истории еще до премьеры сама вошла в историю отечественного кинематографа. Блокбастер о подвиге рязанского воеводы Евпатия Коловрата стал первым российским художественным фильмом, который полностью сняли по технологии хромакей. На заводе «ЗИЛ» специально построили огромный съемочный павильон с самым большим в Европе зеленым экраном, чтобы потом художники компьютерной графики смогли дорисовать на нем и красивейшие панорамы Руси, и эпические батальные сцены борьбы русского войска с монголами.Фильм о подвиге, ставшем легендой, и герое, прослывшем первым богатырем на Руси - хоть и похож на сказку, но снимался как большая драма. Чувства, с которыми Евпатий Коловрат решился встать на защиту Рязани от, казалось, непобедимого тогда монгольского хана Батыя, заставляют зрителей по-настоящему сопереживать герою. Подвиг, сохранившийся в веках. Воин, ставший легендой. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Отвага Коловрата поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа.Музыку к фильму написал культовый американский рок-музыкант, обладатель пяти платиновых дисков Серж Танкян. К тому же, мировым будет и прокат картины, основанной на русском эпосе: 80 стран уже купили права на показ.









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