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01.12.2017 18:32 В Туле усилили меры безопасности в связи с футбольным матчем "Вести-Тула"





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В связи с этим более пятисот военнослужащих бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии и сотрудников Управления Росгвардии по Тульской области во взаимодействии с полицией примут участие в охране общественного порядка.



Памятуя прошлый опыт встречи в Туле фанатов «Спартака», меры безопасности не только в районе Центрального стадиона, но и во всем городе усилены.







Сегодня матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Арсенал» - «Спартак», по данным тульских силовиков, планируют посетить около 11 тысяч болельщиков.В связи с этим более пятисот военнослужащих бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии и сотрудников Управления Росгвардии по Тульской области во взаимодействии с полицией примут участие в охране общественного порядка.Памятуя прошлый опыт встречи в Туле фанатов «Спартака», меры безопасности не только в районе Центрального стадиона, но и во всем городе усилены.

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