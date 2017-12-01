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01.12.2017 15:57 Рекордный урожай собрали в нынешнем году тульские аграрии "Вести-Тула"





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Большая часть была занята под зерновыми культурами. В этом году собрано более 2 миллионов 200 тысяч тонн. Такого урожая зерновых в области не было с конца 80-х годов прошлого века. Неплохие показатели по новой для региона культуре - рапсу. Предварительно Тульская область занимает второе место по России.



Похвастаться можно и урожаем картофеля. Как рассказал министр сельского «…мы занимаем вторую строчку и в ЦФО, и в стране в целом. На первом месте Брянская область. В этом году ценовая ситуация неплохая на данную культуру. Картофель востребован, наращиваются мощности по переработке. Что качается зерновых, то качество зерна в этом году лучше, чем в прошлом. 70% собранной пшеницы является продовольственной. То есть, она пригодна для производства хлеба и кондитерских изделий».



Предварительные итоги сельскохозяйственного года подвели сегодня в Правительстве Тульской области. Профильный министр рассказал, с каким результатом вступила в зиму отрасль растениеводства. Так, в этом году посевная площадь составила более 860 тысяч гектаров. Это наибольший показатель, начиная с 2002 года.Большая часть была занята под зерновыми культурами. В этом году собрано более 2 миллионов 200 тысяч тонн. Такого урожая зерновых в области не было с конца 80-х годов прошлого века. Неплохие показатели по новой для региона культуре - рапсу. Предварительно Тульская область занимает второе место по России.Похвастаться можно и урожаем картофеля. Как рассказал министр сельского «…мы занимаем вторую строчку и в ЦФО, и в стране в целом. На первом месте Брянская область. В этом году ценовая ситуация неплохая на данную культуру. Картофель востребован, наращиваются мощности по переработке. Что качается зерновых, то качество зерна в этом году лучше, чем в прошлом. 70% собранной пшеницы является продовольственной. То есть, она пригодна для производства хлеба и кондитерских изделий».











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