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НОВОСТИ | Общество



01.12.2017 15:44 Татьяна Ларина рассказала с чего начнет свою работу
"Вести-Тула"



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Кандидатуру Татьяны Лариной на должность уполномоченного по правам человека предложил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В ходе встречи с главой региона, Татьяна Ларина рассказала о том, как сейчас проводится мониторинг по обращениям. Приоритетом стал вопрос о повышении правовой грамотности населения. И в преддверии Дня прав человека, который будет отмечаться 10 декабря, планируется комплекс мероприятий.

«Одно из направлений – проведение уроков в образовательных организациях. – Говорит уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. – Можно будет проводить единый день урока правовых знаний. Необходимо, чтобы подрастающее поколение знало свои права, и могли их защищать».

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что «…президент страны не раз говорил о необходимости взаимодействия с общественными организациями. В Тульской области их достаточно много. И я думаю, что совместно с ними задачи, которые перед вами стоят, будут реализованы более эффективно».















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