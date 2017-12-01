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01.12.2017 14:48 На площади Ленина в Туле начал работу «Губернский каток» "Вести-Тула"





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Специалисты утверждают, что благодаря использованию новой технологии, лед на этом катке будет сохранять свои свойства и не таять до плюс 10 градусов на термометре. Бесплатным будет не только посещение, но и прокат. Воспользоваться этой услугой смогут до ста человек. Работать каток будет с 10 утра до 10 вечера - до 1-го марта.







Бесплатно - для всех желающих! На площади Ленина в Туле начал работу «Губернский каток»! Официальное открытие намечено на 8 декабря, но пробежаться по льду можно уже сегодня. Одновременно - полусотне человек! Все работы по аренде оборудования и содержанию катка финансирует Фонд развития Тульской области «Перспектива».Специалисты утверждают, что благодаря использованию новой технологии, лед на этом катке будет сохранять свои свойства и не таять до плюс 10 градусов на термометре. Бесплатным будет не только посещение, но и прокат. Воспользоваться этой услугой смогут до ста человек. Работать каток будет с 10 утра до 10 вечера - до 1-го марта.

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