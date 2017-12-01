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01.12.2017 14:31 Из-за матча «Арсенал»-«Спартак» в Туле ограничили движение Вести-Тула





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Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Жаворонкова (от М. Тореза до пр. Ленина), по М. Тореза - от Жаворонкова до проезда Тимирязева, по Агеева - на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина. Будьте внимательны!



В связи с проведением на Центральном стадионе Тулы футбольного матча «Арсенал»-«Спартак» сегодня до 22 часов запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по проспекту Ленина на участке от Первомайской до улицы Агеева.Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Жаворонкова (от М. Тореза до пр. Ленина), по М. Тореза - от Жаворонкова до проезда Тимирязева, по Агеева - на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина. Будьте внимательны!

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