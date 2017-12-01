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01.12.2017 11:19 Щёкинские юные таланты выступили на конкурсе «Зажги свою звезду» Надежда Долгих





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В составе жюри впервые - член правления фонда «Зажги свою звезду» датчанин Питер Ван Кристенсен: «Я рад присутствовать сегодня здесь, это очень важная цель для нашей компании, не только дать возможность детям в дальнейшем развивать свои таланты, но и укреплять отношения между Россией и Данией».



Фонд Топсе, Толстых, Сокол существует уже четыре года. Это действительно плацдарм с возможностями развивать таланты совсем на новом уровне. Посещение мастер-классов, участие в международных конкурсах и соревнованиях. Лучшие в стране лагеря и материальная поддержка юных дарований.



Как рассказала член правления Фонда Наталия Пилюс, «мы получаем огромное удовольствие, заряд энергии от замечательных творческих детей. Из детей, которые были приняты четыре года назад, трое уже окончили школу, но мы их продолжаем поддерживать».



«Этот конкурс я называю наша щёкинская «Синяя птица», потому что он на самом деле помогает открыть новые таланты, новые имена, - говорит директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. - Каждый год бывает по-разному, но среди этих детей есть звездочки, которым хочется помогать идти вперед».



Найти себя, овладеть новыми, знаниями, внести свой вклад в развитие региона, а может быть и страны – это цели, объединяющие всех ребят здесь. И путь их достижения начинается именно с первой спортивной секции, музыкальной школы и этой, такой пугающей, но важной сцены. В этом году дружная семья Фонда пополнилась еще тремя юными щекинцами.



За кулисами разворачиваются самые настоящие творческие страсти. Здесь и танцуют, и соревнуются в игре на музыкальных инструментах, поют на разных языках и просто обсуждают новые, креативные идеи. Место найдется любым талантам. Юля, например, занимается легкой атлетикой. Обычная школьная парта уже слишком мала для того, чтобы продемонстрировать все ее награды. «Моя мечта – стать олимпийской чемпионкой», - рассказала участница конкурса Юлия Николаева.В составе жюри впервые - член правления фонда «Зажги свою звезду» датчанин Питер Ван Кристенсен: «Я рад присутствовать сегодня здесь, это очень важная цель для нашей компании, не только дать возможность детям в дальнейшем развивать свои таланты, но и укреплять отношения между Россией и Данией».Фонд Топсе, Толстых, Сокол существует уже четыре года. Это действительно плацдарм с возможностями развивать таланты совсем на новом уровне. Посещение мастер-классов, участие в международных конкурсах и соревнованиях. Лучшие в стране лагеря и материальная поддержка юных дарований.Как рассказала член правления Фонда Наталия Пилюс, «мы получаем огромное удовольствие, заряд энергии от замечательных творческих детей. Из детей, которые были приняты четыре года назад, трое уже окончили школу, но мы их продолжаем поддерживать».«Этот конкурс я называю наша щёкинская «Синяя птица», потому что он на самом деле помогает открыть новые таланты, новые имена, - говорит директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. - Каждый год бывает по-разному, но среди этих детей есть звездочки, которым хочется помогать идти вперед».Найти себя, овладеть новыми, знаниями, внести свой вклад в развитие региона, а может быть и страны – это цели, объединяющие всех ребят здесь. И путь их достижения начинается именно с первой спортивной секции, музыкальной школы и этой, такой пугающей, но важной сцены. В этом году дружная семья Фонда пополнилась еще тремя юными щекинцами.







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