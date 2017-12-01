Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



01.12.2017 10:57 Со дня открытия первого российского вытрезвителя в Туле исполнилось 115 лет
Татьяна Смирнова

Пьяных, а иногда и очень буйных, доставляют в обычные больницы

| фото |
Вот эта улица, вот этот дом. На улице Сойфера – в начале 20 века улице Рубцовской – открылся первый тульский вытрезвитель. Тогда он назывался приют для опьяневших.

Место для его расположения было выбрано не случайно: криминальный район со множеством притонов. Основателем первого официального вытрезвителя в России (тогда было получено одобрение губернской власти) был Федор Архангельский, родившийся в Алексине в семье священника. Духовную семинарию он окончил, но предназначение свое видел только в медицине.

Как рассказал краевед Сергей Демидов, «заведующим был другой тульский врач, о котором известно мало. Некоторое время больные здесь пребывали, потом их выпускали, даже обеспечивали одеждой, так как народ был бедный».

Пьяных в вытрезвитель доставляли сами сотрудники, иногда полиция. Были случаи, когда более или менее сознательные граждане находили в себе силы приползти и упасть на порожки вытрезвителя. По словам Демидова, «в газете «Тульская молва» было написано о традиции приносить спиртное лечащимся от алкоголизма. Врач писал о том, что делать этого категорически нельзя».

Наглядное подтверждение – вот этот минимузей из бутылок, найденных в начале нулевых при строительстве типографии, которая сейчас находится на месте приюта для опьяневших. «Бутылки разных лет, на одной стоит дата 1896 год – из пивоварни Калинкина», - проводит экскурсию секретарь типографии Ева Алексеенко.

За первый год работы приют для опьяневших принял 900 человек, позже эта цифра перевалила за тысячу. Сейчас вытрезвителей в Туле нет. Их закрыли по всей стране еще в 2011. Пьяных, а иногда и очень буйных, доставляют в обычные больницы. И не всегда это заканчивается мирно. Так что о возрождении вытрезвителей начали задумываться вновь.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.