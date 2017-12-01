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01.12.2017 10:57 Со дня открытия первого российского вытрезвителя в Туле исполнилось 115 лет Татьяна Смирнова





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Место для его расположения было выбрано не случайно: криминальный район со множеством притонов. Основателем первого официального вытрезвителя в России (тогда было получено одобрение губернской власти) был Федор Архангельский, родившийся в Алексине в семье священника. Духовную семинарию он окончил, но предназначение свое видел только в медицине.



Как рассказал краевед Сергей Демидов, «заведующим был другой тульский врач, о котором известно мало. Некоторое время больные здесь пребывали, потом их выпускали, даже обеспечивали одеждой, так как народ был бедный».



Пьяных в вытрезвитель доставляли сами сотрудники, иногда полиция. Были случаи, когда более или менее сознательные граждане находили в себе силы приползти и упасть на порожки вытрезвителя. По словам Демидова, «в газете «Тульская молва» было написано о традиции приносить спиртное лечащимся от алкоголизма. Врач писал о том, что делать этого категорически нельзя».



Наглядное подтверждение – вот этот минимузей из бутылок, найденных в начале нулевых при строительстве типографии, которая сейчас находится на месте приюта для опьяневших. «Бутылки разных лет, на одной стоит дата 1896 год – из пивоварни Калинкина», - проводит экскурсию секретарь типографии Ева Алексеенко.



За первый год работы приют для опьяневших принял 900 человек, позже эта цифра перевалила за тысячу. Сейчас вытрезвителей в Туле нет. Их закрыли по всей стране еще в 2011. Пьяных, а иногда и очень буйных, доставляют в обычные больницы. И не всегда это заканчивается мирно. Так что о возрождении вытрезвителей начали задумываться вновь.



Вот эта улица, вот этот дом. На улице Сойфера – в начале 20 века улице Рубцовской – открылся первый тульский вытрезвитель. Тогда он назывался приют для опьяневших.Место для его расположения было выбрано не случайно: криминальный район со множеством притонов. Основателем первого официального вытрезвителя в России (тогда было получено одобрение губернской власти) был Федор Архангельский, родившийся в Алексине в семье священника. Духовную семинарию он окончил, но предназначение свое видел только в медицине.Как рассказал краевед Сергей Демидов, «заведующим был другой тульский врач, о котором известно мало. Некоторое время больные здесь пребывали, потом их выпускали, даже обеспечивали одеждой, так как народ был бедный».Пьяных в вытрезвитель доставляли сами сотрудники, иногда полиция. Были случаи, когда более или менее сознательные граждане находили в себе силы приползти и упасть на порожки вытрезвителя. По словам Демидова, «в газете «Тульская молва» было написано о традиции приносить спиртное лечащимся от алкоголизма. Врач писал о том, что делать этого категорически нельзя».Наглядное подтверждение – вот этот минимузей из бутылок, найденных в начале нулевых при строительстве типографии, которая сейчас находится на месте приюта для опьяневших. «Бутылки разных лет, на одной стоит дата 1896 год – из пивоварни Калинкина», - проводит экскурсию секретарь типографии Ева Алексеенко.За первый год работы приют для опьяневших принял 900 человек, позже эта цифра перевалила за тысячу. Сейчас вытрезвителей в Туле нет. Их закрыли по всей стране еще в 2011. Пьяных, а иногда и очень буйных, доставляют в обычные больницы. И не всегда это заканчивается мирно. Так что о возрождении вытрезвителей начали задумываться вновь.





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