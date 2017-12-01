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01.12.2017 09:49 Беглов: Поручения президента в Тульской области выполняются на самом высоком уровне Виталий Моторин, Алексей Ерёмин





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В частности, речь шла о ликвидации очереди в детские сады. «Самое главное – поручение президента выполнено», - заметил Александр Беглов. Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «от трёх до семи лет сделали всё, но есть вопросы до трёх лет. Чтобы реализовать задачу в течение двух лет мы изыскиваем все возможности, привлекаем инвесторов. Сейчас строится один детский сад, который будет сдаваться в декабре. Ещё один на средства инвестора-благотворителя будет сдан в 2018 году».



Это учреждение, к примеру, - одно из 26, возвращенных в систему дошкольного образования. В 2000-м его отдали под коммунальный центр, в 2013 его хозяевами снова стали дети.



Но основная тема визита Александр Беглова - промышленность. Всё дело в том, что Ефремов относится к числу так называемых моногородов. Это означает, что жизнь всех 35 тысяч человек, проживающих здесь, во многом зависит от того, насколько успешно работают местные заводы.



Ситуация на ефремовском заводе «ЕЗСК», производящем каучук из нефтепродуктов, сложилась как раз таки непростая. С поставкой из Татарстана бутадиена - основного сырья для местного производства - возникли перебои. Алексей Дюмин поблагодарил за поддержку в решении проблемы.



С оптимизмом в будущее позволяет смотреть соглашение, подписанное предприятием и правительством региона. В нем закреплен полуторамиллиардный инвестпроект, который подразумевает модернизацию производства и создание сотен новых рабочих мест. Также о своих перспективах - создании биокластера - рассказали на предприятии «Каргилл».



Развитие моногородов обсудили уже на совещании в стенах предприятия. Активно участвовать в программе развития таких городов Тульский регион стал в 2016 году, продолжит делать это и в году грядущем. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов дал и общую оценку нашей губернии в рейтинге ЦФО: «Объём промышленного производства увеличился, практически пятое место в стране за короткий срок. Увеличился объём сельскохозяйственной продукции. Увеличение даёт налогооблагаемую базу и создание новых рабочих мест. На сегодняшний день реализация инициатив и поручений президента выполняется на самом высоком уровне Правительством Тульской области».



Губернатор Алексей Дюмин рассказал, что «попросил Александра Дмитриевича кроме той поддержки, которая оказана девяти моногородам, поддержать в нашем продвижении дальше, чтобы мы делали территорию опережающего развития. Это необходимо для развития городов, для улучшения качества жизни людей. Это поддержка не только крупных резидентов, но и в первую очередь малого, среднего бизнеса».



У кургана, где покоятся останки 17 красноармейцев, освобождавших город от немцев в декабре 41 года, - живые цветы. Воздав дань памяти защитникам Ефремова, Александр Беглов и Алексей Дюмин перешли к обсуждению социальной политики и исполнения майских указов главы государства.В частности, речь шла о ликвидации очереди в детские сады. «Самое главное – поручение президента выполнено», - заметил Александр Беглов. Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «от трёх до семи лет сделали всё, но есть вопросы до трёх лет. Чтобы реализовать задачу в течение двух лет мы изыскиваем все возможности, привлекаем инвесторов. Сейчас строится один детский сад, который будет сдаваться в декабре. Ещё один на средства инвестора-благотворителя будет сдан в 2018 году».Это учреждение, к примеру, - одно из 26, возвращенных в систему дошкольного образования. В 2000-м его отдали под коммунальный центр, в 2013 его хозяевами снова стали дети.Но основная тема визита Александр Беглова - промышленность. Всё дело в том, что Ефремов относится к числу так называемых моногородов. Это означает, что жизнь всех 35 тысяч человек, проживающих здесь, во многом зависит от того, насколько успешно работают местные заводы.Ситуация на ефремовском заводе «ЕЗСК», производящем каучук из нефтепродуктов, сложилась как раз таки непростая. С поставкой из Татарстана бутадиена - основного сырья для местного производства - возникли перебои. Алексей Дюмин поблагодарил за поддержку в решении проблемы.С оптимизмом в будущее позволяет смотреть соглашение, подписанное предприятием и правительством региона. В нем закреплен полуторамиллиардный инвестпроект, который подразумевает модернизацию производства и создание сотен новых рабочих мест. Также о своих перспективах - создании биокластера - рассказали на предприятии «Каргилл».Развитие моногородов обсудили уже на совещании в стенах предприятия. Активно участвовать в программе развития таких городов Тульский регион стал в 2016 году, продолжит делать это и в году грядущем. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов дал и общую оценку нашей губернии в рейтинге ЦФО: «Объём промышленного производства увеличился, практически пятое место в стране за короткий срок. Увеличился объём сельскохозяйственной продукции. Увеличение даёт налогооблагаемую базу и создание новых рабочих мест. На сегодняшний день реализация инициатив и поручений президента выполняется на самом высоком уровне Правительством Тульской области».Губернатор Алексей Дюмин рассказал, что «попросил Александра Дмитриевича кроме той поддержки, которая оказана девяти моногородам, поддержать в нашем продвижении дальше, чтобы мы делали территорию опережающего развития. Это необходимо для развития городов, для улучшения качества жизни людей. Это поддержка не только крупных резидентов, но и в первую очередь малого, среднего бизнеса».





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