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|30.11.2017 19:17 На туристический потенциал региона взглянут по-новому
|"Вести-Тула"
Крупнейший туристический форум «Продвижение» состоится в Тульской области 7 декабря. Основная его цель - по-новому взглянуть на туристический потенциал региона, который действительно богатый: Ясная поляна, Куликово поле, уникальные музеи оружия. Форум пройдет в парк-отеле «Грумант». Запланированы профильные секции, где можно обменяться опытом, наладить новые деловые контакты.
«Форум будет интересен и начинающим предпринимателям, и профессионалам. – Рассказывает председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов. – Участники узнают о новых инструментах ведения бизнеса, почерпнут для себя много нового. Форум соберет участников от Севастополя до Чукотки».
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