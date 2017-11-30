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30.11.2017 18:56 Юным тулякам показали «Королевский бутерброд» "Вести-Тула"





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«Удалось привезти один из лучших российских театров и бесплатно показать детям спектакль. Все это происходит накануне 80-летия Тульской областной филармонии. Это тоже важное событие. Приятно, что именно на этой площадке прошел детский оперный спектакль, о котором мечтали сотрудники филармонии долгие годы», - говорит депутат Государственной Думы России Наталия Пилюс.

В Туле и Щёкине прошли благотворительные показы спектакля «Королевский бутерброд». Сказка-опера в одном действии рассказывает историю капризного Короля, не желающего есть по утрам кашу. Спектакль привез в Тулу Московский государственный детский музыкальный театр им. Н.И. Сац. Одновременно с постановкой стартовал детский конкурс рисунков, победитель которого получит возможность бесплатно посетить театр в столице.«Удалось привезти один из лучших российских театров и бесплатно показать детям спектакль. Все это происходит накануне 80-летия Тульской областной филармонии. Это тоже важное событие. Приятно, что именно на этой площадке прошел детский оперный спектакль, о котором мечтали сотрудники филармонии долгие годы», - говорит депутат Государственной Думы России Наталия Пилюс.









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