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30.11.2017 18:41 Рождественский пост готовит православных к одному из главных праздников "Вести-Тула"





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В плане воздержания в еде Пост не относится к строгим, как Великий и Успенский. Например, в субботу и воскресенье можно позволить себе рыбу. Распространенное мнение о том, что в постной еде мало витаминов и полезных веществ, что ею очень трудно насытиться, запросто опровергают священнослужители.



Более подробно о Рождественском посте, о его смысле, о том, как грамотно соблюдать, даже несмотря на то, что на него приходится - Новый год, смотрите в субботнем выпуске «Вести-Тула» в 11.20.

У православных Рождественский пост. Это время особого духовного воздержания, укрощения своих страстей в ожидании светлого праздника – Рождества Христова. Встретить его стоит с чистыми мыслями, подготовившись морально и физически.В плане воздержания в еде Пост не относится к строгим, как Великий и Успенский. Например, в субботу и воскресенье можно позволить себе рыбу. Распространенное мнение о том, что в постной еде мало витаминов и полезных веществ, что ею очень трудно насытиться, запросто опровергают священнослужители.Более подробно о Рождественском посте, о его смысле, о том, как грамотно соблюдать, даже несмотря на то, что на него приходится - Новый год, смотрите в субботнем выпуске «Вести-Тула» в 11.20.













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