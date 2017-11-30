НОВОСТИ | Общество







30.11.2017 18:32 Депутаты Тульской областной Думы приняли 16 законов София Гафарова





| фото |



«Семья восстанавливает статус многодетной и будет иметь право на получение всех мер социальной поддержки, которые предусмотрены у нас в регионе для многодетных семей. Хочу отметить, что на ребенка, который получает полное государственное обеспечение в образовательном учреждении, ежемесячные денежные выплаты на воспитание выплачиваться не будут», - говорит председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.



Региональные парламентарии приняли закон, который наделяет сельского старосту правовым статусом. Закон рамочный, то есть на местах будет вноситься своя конкретика по работе старост. По-прежнему, сельский староста должен представлять и отстаивать интересы жителей, и быть и связующим звеном между людьми и властью. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…они должны понимать, что вписываются в систему местного самоуправления. Материально мы их поддержим. коммуникационные канала будут восстановлены вплоть до руководства региона».



Сегодня в регионе более тысячи сельских старост, а населенных пунктов порядка трех тысяч. Активных и самоорганизованных людей, по мнению депутатов, новый закон должен подтолкнуть заявить о себе и начать официально работать над волнующими проблемами совместно с властью. Не менее важным моментом заседания стала присяга нового уполномоченного по правам человека Татьяны Лариной. Теперь защитник туляков официально приступила к своим обязанностям.





Если ребенок из многодетной семьи находится на государственном обеспечении, например, учится в интернате или Суворовском училище, то он не учитывается в составе семьи. Соответственно семья теряет ранее положенные выплаты и льготы. Тульская областная Дума внесла изменения в региональный pакон, который защищает права многодетной семьи.«Семья восстанавливает статус многодетной и будет иметь право на получение всех мер социальной поддержки, которые предусмотрены у нас в регионе для многодетных семей. Хочу отметить, что на ребенка, который получает полное государственное обеспечение в образовательном учреждении, ежемесячные денежные выплаты на воспитание выплачиваться не будут», - говорит председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева.Региональные парламентарии приняли закон, который наделяет сельского старосту правовым статусом. Закон рамочный, то есть на местах будет вноситься своя конкретика по работе старост. По-прежнему, сельский староста должен представлять и отстаивать интересы жителей, и быть и связующим звеном между людьми и властью. По словам председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, «…они должны понимать, что вписываются в систему местного самоуправления. Материально мы их поддержим. коммуникационные канала будут восстановлены вплоть до руководства региона».Сегодня в регионе более тысячи сельских старост, а населенных пунктов порядка трех тысяч. Активных и самоорганизованных людей, по мнению депутатов, новый закон должен подтолкнуть заявить о себе и начать официально работать над волнующими проблемами совместно с властью. Не менее важным моментом заседания стала присяга нового уполномоченного по правам человека Татьяны Лариной. Теперь защитник туляков официально приступила к своим обязанностям.







Читать @gtrktula





















