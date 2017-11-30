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30.11.2017 17:38 В Туле стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике Александр Конов





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В них принимают участие более 250 гимнасток из 15 субъектов России. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Нижегородской, Тверской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Наш регион представляют 30 спортсменок, который примут участие, как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.







Сегодня в Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Посевиной.В них принимают участие более 250 гимнасток из 15 субъектов России. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Нижегородской, Тверской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Наш регион представляют 30 спортсменок, который примут участие, как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

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