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30.11.2017 17:33 Чернский суд признал чиновницу виновной в растрате "Вести-Тула"





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Установлено, что чиновница используя свое служебное положение, в период с 30 декабря 2014 года по 30 ноября 2016 года незаконно присваивала денежные средства муниципального образования, получаемые в качестве государственной пошлины за совершение нотариальных действий.



И вот Чернским районным судом чиновница признана виновной в совершении преступления, присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.









УФСБ России по Тульской области в ходе проведения оперативных мероприятий по линии борьбы с коррупцией пресечена противоправная деятельность старшего инспектора сектора правовой и кадровой работы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО Северное Чернского района.Установлено, что чиновница используя свое служебное положение, в период с 30 декабря 2014 года по 30 ноября 2016 года незаконно присваивала денежные средства муниципального образования, получаемые в качестве государственной пошлины за совершение нотариальных действий.И вот Чернским районным судом чиновница признана виновной в совершении преступления, присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

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