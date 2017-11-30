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НОВОСТИ | Общество



30.11.2017 16:02 Тула становится всё ярче
Вести-Тула

Тула становится всё ярче

| фото |
В Туле развернулась масштабная работа по украшению города новогодним убранством. Светодиодными снежинками украшены опоры освещения на многих улицах Пролетарского округа, в сквере им. Пушкина размещают фигуры персонажей из сказок поэта, на очереди скверы за торговым центром «Кировский» и возле областной больницы, по двенадцати адресам будут установлены новогодние елки.

В Заречье на пересечении улиц Октябрьской и Максима Горького появится светящаяся композиция «фигуристы», а возле Музея оружия - команда из шести хоккеистов и пять светящихся шаров. В Советском округе - квартет снеговиков в придачу к композициям «бабочки», «снегири», «Дед мороз», «медведи», «олени».
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