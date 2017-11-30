НОВОСТИ | Общество







30.11.2017 15:04 Портал «Госуслуги 71» помогает облегчить жизнь Алексей Ерёмин





| фото |



Директор ГАУ Тульской области «Центр информационных технологий» Сергей Думчев рассказал, что «более 35% граждан Тульской области доверяют этому порталу и пользуются услугами. По итогам 2016 года согласно федеральным опросам мы заняли пятое место по ЦФО и девятое по России».



Регистрация брака, оформление пособия по беременности, срочное социальное обслуживание, получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, содействие в поиске работы и еще более 100 государственных услуг для любых жизненных ситуаций. Быстро, без очередей и максимально комфортно. Портал помогает тулякам общаться с государством, получать помощь и решать повседневные проблемы. И сегодня он становится ещё удобным.



По словам начальника отдела развития государственных и муниципальных услуг ГАУ Тульской области «Центр информационных технологий» Алексея Макаренко, «мы запланировали редизайн, сейчас запущена бета-версия портала. Пользователи могут с любых устройств подать заявку на услугу в электронном виде».



В 2017 году за услугами, которых теперь более 200, на портал обратились почти 300 тысяч жителей губернии, и эта цифра из года в год продолжает неуклонно расти.



Портал «Госуслуги 71» был запущен в конце 2013 года специально для жителей Тульского региона. На сегодняшний день более 72% экономически активной части населения губернии имеет подтверждённую учётную запись для получения государственных и муниципальных услуг.Директор ГАУ Тульской области «Центр информационных технологий» Сергей Думчев рассказал, что «более 35% граждан Тульской области доверяют этому порталу и пользуются услугами. По итогам 2016 года согласно федеральным опросам мы заняли пятое место по ЦФО и девятое по России».Регистрация брака, оформление пособия по беременности, срочное социальное обслуживание, получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, содействие в поиске работы и еще более 100 государственных услуг для любых жизненных ситуаций. Быстро, без очередей и максимально комфортно. Портал помогает тулякам общаться с государством, получать помощь и решать повседневные проблемы. И сегодня он становится ещё удобным.По словам начальника отдела развития государственных и муниципальных услуг ГАУ Тульской области «Центр информационных технологий» Алексея Макаренко, «мы запланировали редизайн, сейчас запущена бета-версия портала. Пользователи могут с любых устройств подать заявку на услугу в электронном виде».В 2017 году за услугами, которых теперь более 200, на портал обратились почти 300 тысяч жителей губернии, и эта цифра из года в год продолжает неуклонно расти.





Читать @gtrktula

















