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НОВОСТИ | Общество



30.11.2017 15:04 Портал «Госуслуги 71» помогает облегчить жизнь
Алексей Ерёмин

Портал «Госуслуги 71» помогает облегчить жизнь

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Портал «Госуслуги 71» был запущен в конце 2013 года специально для жителей Тульского региона. На сегодняшний день более 72% экономически активной части населения губернии имеет подтверждённую учётную запись для получения государственных и муниципальных услуг.

Директор ГАУ Тульской области «Центр информационных технологий» Сергей Думчев рассказал, что «более 35% граждан Тульской области доверяют этому порталу и пользуются услугами. По итогам 2016 года согласно федеральным опросам мы заняли пятое место по ЦФО и девятое по России».

Регистрация брака, оформление пособия по беременности, срочное социальное обслуживание, получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, содействие в поиске работы и еще более 100 государственных услуг для любых жизненных ситуаций. Быстро, без очередей и максимально комфортно. Портал помогает тулякам общаться с государством, получать помощь и решать повседневные проблемы. И сегодня он становится ещё удобным.

По словам начальника отдела развития государственных и муниципальных услуг ГАУ Тульской области «Центр информационных технологий» Алексея Макаренко, «мы запланировали редизайн, сейчас запущена бета-версия портала. Пользователи могут с любых устройств подать заявку на услугу в электронном виде».

В 2017 году за услугами, которых теперь более 200, на портал обратились почти 300 тысяч жителей губернии, и эта цифра из года в год продолжает неуклонно расти.













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