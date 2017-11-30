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30.11.2017 12:54 В Туле стартовала акция «Стоп ВИЧ/СПИД» Вести-Тула





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Заведующая отделом профилактики и эпидемиологии «Тульского областного Центра СПИД и инфекционных заболеваний» Оксана Грачёва, «в региона выявлено более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных, из которых около 7000 – жители области. Цифра растёт из года в год, потому что заболевание является неизлечимым, а диагноз ставится пожизненно. Наши выходы в торговые центры, участие в фестивале «Дикая мята» показали, что случаи выявления ВИЧ во время этих акций есть».



Акция «Cтоп ВИЧ/СПИД», которая проходит в России, приурочена ко дню борьбы со СПИДом. Ее цель - привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране. В Тульской области акция стартовала в ТулГУ, где для студентов прошли лекции о болезни, ее лечении и профилактике. А так же была возможность пройти экспресс-тестирование анонимно и бесплатно. Продлится акция «СтопВичСпид» до 3 декабря, в Туле пройдут мероприятия в разных точках города.Заведующая отделом профилактики и эпидемиологии «Тульского областного Центра СПИД и инфекционных заболеваний» Оксана Грачёва, «в региона выявлено более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных, из которых около 7000 – жители области. Цифра растёт из года в год, потому что заболевание является неизлечимым, а диагноз ставится пожизненно. Наши выходы в торговые центры, участие в фестивале «Дикая мята» показали, что случаи выявления ВИЧ во время этих акций есть».





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