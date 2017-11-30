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30.11.2017 11:37 В Тульском кремле открылась юбилейная выставка творчества инвалидов Надежда Долгих





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В этом году организаторы решили изменить традицию и провести выставку не в музее П. Н. Крылова, а в кремле. Как рассказала заместитель министра-директор департамента социальной политики Министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «здесь полностью оборудована доступная среда для маломобильных граждан. Эту 25-ю юбилейную выставку мы хотели сделать особенной».



Самым молодым участникам по 19 лет. Самому пожилому - 99. Двадцатипятилетний Роман Паршиков – инвалид 2-й группы. Несмотря ни на что, он активно участвует в общественной жизни, является заместителем председателя Общества инвалидов Советского округа. Под его патронажем находятся 50 человек. Роман не только помогает им адаптироваться в обществе, но и заботится об их здоровье.



240 работ будут оценены специальной комиссией, в состав которой входят искусствоведы и представители общественных организаций. 6 декабря подведут итоги и выберут победителей.



Здесь и вышивание, и вязание, и бисероплетение, прикладное искусство, домашнее ткачество и резьба по дереву. 187 участников из разных районов Тульской области представили свои работы. Творчество для людей с ограниченными возможностями – способ социализации в так быстро меняющемся мире.В этом году организаторы решили изменить традицию и провести выставку не в музее П. Н. Крылова, а в кремле. Как рассказала заместитель министра-директор департамента социальной политики Министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «здесь полностью оборудована доступная среда для маломобильных граждан. Эту 25-ю юбилейную выставку мы хотели сделать особенной».Самым молодым участникам по 19 лет. Самому пожилому - 99. Двадцатипятилетний Роман Паршиков – инвалид 2-й группы. Несмотря ни на что, он активно участвует в общественной жизни, является заместителем председателя Общества инвалидов Советского округа. Под его патронажем находятся 50 человек. Роман не только помогает им адаптироваться в обществе, но и заботится об их здоровье.240 работ будут оценены специальной комиссией, в состав которой входят искусствоведы и представители общественных организаций. 6 декабря подведут итоги и выберут победителей.





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