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30.11.2017 11:09 Члены молодёжного парламента Облдумы сдали кровь по примеру старших коллег Татьяна Смирнова





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«Как говорил Лев Николаевич Толстой: «Воспитай личным примером». Члены молодежного парламента хотят доказать, что донорство крови очень важно и актуально в наше время», - рассказала член молодежного парламента при Тульской областной Думе Марина Шелудько.



Марина - организатор акции, сама яркий пример активной гражданской позиции. Сейчас она кадровый донор. Уже 19 раз сдавала кровь и ее компоненты. Еще один личный пример - Ольга Зайцева, депутат и врач, не понаслышке знающая, как бывает нужна кровь для спасения человеческой жизни, когда счет идет на минуты. «Сегодня решила поддержать молодых, призвать, чтобы они участвовали в этом благородном деле. Для молодежи это хороший способ проявить свою гражданскую позицию - помочь тому, кто нуждается в помощи», - говорит Ольга Зайцева.



Татьяна Соколова, вдохновившись примером бывалых, так же отважилась принять участие в акции. Признается - сначала было страшно: «Часто в соцсетях видим посты о том, что кому-то требуется кровь. Одна я боялась, а тут в рамках акции пошли все вместе, а это проще».



С оформлением всех необходимых документов и сдачей анализов - всего полчаса личного времени и 450 миллилитров крови. Казалось бы, пустяк. Но для кого-то - это бесценный дар, чтобы жизнь продолжалась.



С раннего утра на станции переливания крови – аншлаг. Создают его, в том числе, и члены молодежного парламента при Тульской областной Думе и их друзья — студенты тульских вузов. Юноши и девушки, вдохновившись примером старших коллег – депутаты уже не раз были донорами – решили так же пойти по их стопам.«Как говорил Лев Николаевич Толстой: «Воспитай личным примером». Члены молодежного парламента хотят доказать, что донорство крови очень важно и актуально в наше время», - рассказала член молодежного парламента при Тульской областной Думе Марина Шелудько.Марина - организатор акции, сама яркий пример активной гражданской позиции. Сейчас она кадровый донор. Уже 19 раз сдавала кровь и ее компоненты. Еще один личный пример - Ольга Зайцева, депутат и врач, не понаслышке знающая, как бывает нужна кровь для спасения человеческой жизни, когда счет идет на минуты. «Сегодня решила поддержать молодых, призвать, чтобы они участвовали в этом благородном деле. Для молодежи это хороший способ проявить свою гражданскую позицию - помочь тому, кто нуждается в помощи», - говорит Ольга Зайцева.Татьяна Соколова, вдохновившись примером бывалых, так же отважилась принять участие в акции. Признается - сначала было страшно: «Часто в соцсетях видим посты о том, что кому-то требуется кровь. Одна я боялась, а тут в рамках акции пошли все вместе, а это проще».С оформлением всех необходимых документов и сдачей анализов - всего полчаса личного времени и 450 миллилитров крови. Казалось бы, пустяк. Но для кого-то - это бесценный дар, чтобы жизнь продолжалась.





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