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НОВОСТИ | Общество



30.11.2017 10:55 Как в тульских больницах борются с кадровым голодом?
София Гафарова

Самыми востребованными остаются терапевты и педиатры

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Где родился, там и пригодился. А в случае Ильи Гребецкого это еще и необходимость. Во второй городской больнице Тулы молодого врача встретили с распростертыми объятиями и не могут нарадоваться. Ведь новоиспеченный участковый терапевт работает за двоих. С утра на приеме успевает принять по полсотни пациентов, потом бежит на вызовы как минимум к семи больным. Плюс по 5-7 ночных дежурств в месяц в стационаре. «Мне это не в тягость. Я знал, куда иду», - говорит врач.

У молодого кардиолога Марины Андросовой нагрузка поменьше, без посещения больных на дому, но случаи экстремальнее. Признается, приходится прибегать к помощи опытных коллег. И как водится у новичков, планы серьёзные: «Планирую окончить курсы по функциональной диагностике, чтобы глубже понимать кардиограммы. И, конечно, так же вижу себя через пять здесь на приёме».

Чем больше работы, тем значительнее опыт и зарплата. Но не только это прельщает молодых врачей трудиться в родном городе. По региональной кадровой программе молодым врачам положена единовременная выплата. Например, участковому терапевту свыше 900 тысяч рублей, узкому специалисту - чуть больше полумиллиона.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «мы закупили десять квартир для молодых специалистов в Узловой, Донском, Ефремове. Помимо этого при поддержке губернатора и фонда «Перспектива» отремонтировано шесть квартир для молодых специалистов».

Принимая поддержку региона, начинающий врач берет обязательства проработать здесь как минимум пять лет. Так на взаимовыгодных условиях в этом году поликлиники и больницы области пополнились 375 новыми кадрами, из них 235 молодых специалистов. Причем большинство не по целевому направлению, а по собственному желанию. И если во второй тульской больнице впервые за многие годы взрослое население обеспечено врачами, то в остальных медучреждениях кадровый голод пока остается.













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