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НОВОСТИ | Общество



30.11.2017 09:59 Алексей Дюмин напомнил о значении железных дорог для Тульской области
Вести-Тула

Алексей Дюмин напомнил о значении железных дорог для Тульской области

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В Москве прошел Третий железнодорожный съезд. Он приурочен к 180-летнему юбилею российских железных дорог. Приглашение поучаствовать в этом форуме получил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На съезде основной темой стало обсуждение стратегии развитие железнодорожного транспорта и смежных отраслей до 2050 года. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин, который обозначил основные направления развития железных дорог. Что касается нашего региона, то, как отметил Алексей Дюмин, РЖД для области - один из ключевых партнеров, и это сотрудничество будет продолжено.

«Тульская область – крупный промышленный центр, у нас много химических, металлургических предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Конечно, нам очень важно, чтобы железнодорожная логистика работала, - сказал Алексей Дюмин. - Компания РЖД меняет подвижные составы, которые перевозят пассажиров, большое значение уделяется туристическому потенциалу».
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